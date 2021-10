Ratastoolis Imre antivaktsiinikutele: sina vingud isikuvabaduste üle?

Imre töötab IT alal süsteemiadministraatorina ja on Eestit esindanud 2002. aastal Salt Lake Citys paraolümpia koondises. Ta ei kurda vaid ütleb, et temal on olukorda arvestades veel isegi hästi. Kui palju on neid inimesi, kes üldse kodust välja ei saa ja kõiges teiste abi peale peavad lootma. Nendel inimestel pole vabadust.