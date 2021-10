Kõhe kohting ideaalse mehega, kes esimesel deidil oma surnud ema tutvustas

«Tüüp sõitis Porschega. Ta oli 1,9 meetrit pikk ja väga nägus. Ta viis mind kenasse restorani ja meil oli tore vestlus,» rääkis naine. Ainus, mis talle kummaline tundus, oli see, et mees rääkis pidevalt oma emast. «Pärast õhtusööki mees laususki: «Sa meeldisid mulle väga. Ma tahan, et sa kohtuksid mu emaga.» Ütlesin talle, et on liiga hilja, kuid ta vastas salapäraselt, et tema ema ei maga kunagi,» ütles @duchessofdecorum.

Sel hetkel ütles sisetunne naisele, et parem oleks mehega mitte kaasa minna, kuid lükkas need mõtted kõrvale. Õhtu oli olnud ju imetore. «Istusin autosse ja sõitsime 45 minutit linnast välja. Ma ei teadnud umbeski kus me asume ja mul polnud ka telefoni kaasas. Nii et ma ei saanud kellelegi helistada ja hakkas tunduma, et see hetk on nagu õudusfilmis.»