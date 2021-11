Kolm sodiaagimärki, kes peaksid alkoholist eemale hoidma

Kalad on Neptuuni meelevallas, kes võib oma hoolealused kergesti transiseisundisse viia. Just tema mõju seostavad astroloogid alkoholismi, narkomaania ja muude sõltuvuste tekkega. Ja Kalad, nagu teate, pole reaalsusest eemaldumise vastu. Seetõttu tuleks neil alkohoolseid jooke tarbida äärmise ettevaatusega. Kui soovite mõneks ajaks mured unustada, on parem süveneda kunsti. Näiteks minna kinno, muuseumisse või maalida.

Vähid on Kuust mõjutatud, mistõttu nad on mõnikord ülemäära emotsionaalsed. Selle märgi all sündinud inimesed näitavad sageli üles sentimentaalsust ja selline olek tõmbab nad lihtsasti alateadvuse kuristikku. Vähid ei tunne piiri tavalise puhkuse ja hoolimatu lõõgastumise vahel, mis on täis tervisega seotud tagajärgi. Seetõttu on selle märgi esindajatel parem alkoholist eemale hoida ja oma tundeid suunata mitte sissepoole vaid sugulastele ja sõpradele.