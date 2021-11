Kaljukitsedel on fenomenaalne mälu, nii et ärge mõelgegi nendega väljaöeldud sõnade ja sõlmitud kokkulepete üle vaielda. Nad on uskumatult nutikad ja leidlikud. Kaljukitsed on väga huvitatud oma heast mainest ja seetõttu ründavad nad kõiki, kes üritavad seda õõnestada. Vajadusel asuvad nad otsekohe rünnakule mistahes olemasolevate vahenditega.