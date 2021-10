Mõte on selles, et kõigepealt kannad pakse nahavärvi sukkpükse ja nende peal teisi, poolläbipaistvaid sukkpükse. See loob Elizabethi sõnul väga veenva illusiooni, et jalas on vaid poolläbipaistvad sokid. «Seda ei pane keegi tähele,» veenab naine ja lisab juurde ka videotõestuse.