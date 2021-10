Nipid heaks uneks kellakeeramise perioodil

Saame homme lisatunni magada. Suurepärane! Kuid hind, mida me selle lisatunni eest maksame, on lühemad päevad ja pimedamad hommikud. See võib jätta meid hommikuti loiuks ja väsinuks ning segada meie üldist unemustrit.

On mõned lihtsad sammud, mida saate teha, et ärgates oleksite värskem ja valmis reipalt päevale vastu minema.

Uneekspert Patrick Ross annab viis näpunäidet, kuidas tagada taastav uni talveks.

Vältige kiusatust valetada

Patrick selgitab, et hommikune hiline ärkamine või lõunauinak võib tegelikult hõlpsasti unemustreid rikkuda. «Nii ahvatlev kui keskpäeva paiku pikk uinak ka pole, on meie kehal raskem ajamuutusega kohaneda,« ütleb ta. «Peale lõunauinakuga päeva muutub öine uinumine keha jaoks raskemaks.»

«Selle asemel võivad unepuudust kogevad inimesed minna õue. Päikese- ja päevavalgus võib aidata pärssida unehormooni melatoniini tootmist, mis pärastlõunal meie organismis vabaneb.»

Proovige magada kaheksa tundi

«Suveajalt üleminekul on väga oluline olla oma unerežiimiga järjekindel ning te peaksite siiski magama oma tavapärased unetunnid,» ütleb Patrick. «Hakake umbes nädal enne kellakeeramist 10-15 minutit varem magama minema, see aitab kehal kergemini kohaneda.»

Hoidke oma magamistuba pimedana

«Meie kehal on 24-tunnine sisemine kell, mida juhivad ööpäevased rütmid. Neid omakorda mõjutavad väga palju kokkupuuted valgusega,» ütleb Patrick. «Kui olete öösel või isegi varahommikul valguse käes, läheb teie keha ööpäevane rütm välja.» Arsti sõnul võib see melatoniini tootmist rikkuda.

«Magamistoa pimeduse reguleerimiseks on parim lahendus pimendav ruloo.»

Hoidke oma magamistuba jahedamana

Kuigi see võib tunduda loogika vastane, ütleb Patrick, et talvel on tuba jahedana hoida väga oluline.

«Ma väldiksin kiusatust magada sisse lülitatud küttega, sest isegi veidi kõrgem toatemperatuur võib põhjustada olulisi kõikumisi teie enda kehatemperatuuris,» ütleb ta. «See omakorda häirib teie une mahtu ja kvaliteeti.»

Piirata kofeiini