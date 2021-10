Aldo Järvsoo Jaak Ahelikule: müüjad ei näe täna oma lapsi, sest paigutavad kaupa tagasi riiulitesse

Aheliku ja tema «naljaga» kaasaminejate vastu on tuhandeid hukkamõistvaid postitusi. Mees ise kommenteeris, et tegu on musta huumoriga. Aga leidub ka inimesi, kes selle üleskutsega kaasa läksid ning kaupluste töötajatele lisatööd tekitasid.



Moekunstnik Aldo Järvsoo on üks neist, kes antud teguviisi äärmiselt laiduväärseks peab.

Järvsoo postitas omapoolse üleskutse:

«Ma tunnen paari Selveri müüjat isiklikult. Tean, et kell 22.00 kaupluse sulgemine tähendab seda, et nad ei näe oma lapsi muul ajal kui voodis magamas või hommikusöögil.

Kõik, mis on kliendil kassasse laotud ja ei ole makstud, laotakse tagasi kas enne või pärast tööd. Siis kui Selveri müüjal on ainus võimalus oma lapsi näha…

Kui kellegi arust on naljakas niigi niru palgaga inimesele tekitada lisastressi, siis on see haige. Vaimuvaene ja argpükslik teguviis.

Jube kahju kui selline jäle üleskutse jääb karistamata, üldkasulik töö oleks sobiv karistus aga kuna kõik on sama juriidiliselt teflon nagu haiglatesse tungimisele kutsumine, siis politsei arvatavasti ainult «vestleb» üleskutse tegijaga.

Sellest on kahju, et homme kell 8 lähevad tuhanded müüjad tööle teadmisega, et keegi «tuntud muusik» võib nende tööd, elu ja perekonda mõnitada. Ilma karistuseta.

Ma teen omapoolse üleskutse. Kui keegi üritab mõnitada Selveri müüjat ning lahkub peale palvet järgida EV seadusi, siis laske kõik kassast läbi ning saatke arve mulle, Toidupank hoolitseb abivajajateni jõudmise eest.

Palve selle idika üleskutse tegijale: laduge lindile toiduaineid, mida 5-lapseline pere saaks kasutada igapäevaseks elus püsimiseks!