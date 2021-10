ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Rahvusraamatukogu läheb remonti ja avatakse uuesti alles 2026. aastal. Nüüd on remondieelsel lõpufestivalil viimane võimalus käia rahvusraamatukogus kogu perega, kavas on hulk tegevusi nii lastele kui suurematele: töötoad, viktorniid ja tuurid. Muu hulgas uuritakse vana paberi omadusi ja peetakse telekamängude turniire, plaate keerutab Madis Aesma, kontserdi annavad Jarek Kasar, Vaiko Eplik ja Jaan Pehk.

Porikuu festivali programmi väga sobiva nimega sündmus on Mudatuur Murru vanglas . Kahetunnise ekskursiooni jooksul saad meeldejääva ülevaate minevikusündmustest ning kosutada end ka pop-up-Lombikohvikus. Porikuu festival lõpebki selle pühapäevaga ning kavas on veel mitmeidki üritusi, nt turbaravi õpituba, sügislaat ning porikuu räätsamatk Marimetsa rabas.

Laupäeval on loomaaias kuulus kõrvitsapidu , kus vaadata, kuidas eri moodi loomad tervislikku köögivilja söövad. Kohvikutes pakutakse ka külastajatele kõrvitsatoite ning lapsed on oodatud mängima nii mängujuhiga kui ka iseseisvat ristsõnamängu.

Trepijooksud on omajagu tuntud, ent kas teadsid, et Eestis on võimalik looduseski ühe jooksuga võtta üle 1000 tõusmeetri? Kõiki treenitud jooksuhuvilisi ootavad Vooremäe jooksud Tartumaal, distantse on valikus mitu.