Kui uus töötaja visatakse kollektiivi, kus pole õiget vastuvõttu, tunneb ta, et on koormaks teistele, ehkki peaks töökoormat just vähemaks võtma või -kvaliteeti parandama. «Ta on kõigil jalus, piinlik on küsida ka ja ta hakkab jalgrattaid leiutama ning ämbrisse astuma,» ütleb Kaskla-Kuprys.