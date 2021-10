View this post on Instagram

Paar nädalat tagasi sattus inglise lauljatar Brocarde avalikkuse tähelepanu alla väitega, et on suhtes inglise sõduri vaimuga, kellega naudib vapustavat seksi. Nüüd on kogunenud pilved paradiisi: kummitus Edwardo vihastas kallima peale, et too nende suhtega avalikkuse ette tuli.