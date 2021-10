Hellika Landsmann loobus glamuursest lennundustööst, et minna päästma kodutuid loomi: tunnen, et just siin on mu süda

Hellika Landsmann on päris Lõuna-Eestist, Annikoru külast. Ta sai keskhariduse Puhja gümnaasiumis ning lapsena tahtis ta saada baleriiniks. Elutee viis teda aga õige pea lennunduse juurde – noor naine õppis Eesti Lennuakadeemias side- ja navigatsioonisüsteemide käitamist ning hiljem praktiseeris ta oma teadmisi rahvuslikus lennukompaniis Nordica.

«Mind võlus lennunduse juures väga lihtne asi: pealpool pilvi on ju alati päike! Mis seal salata, mulle meeldib ka väga reisida. See meeldiv ärevus, rõõm ja põnevus, mis mind enne reisi tabab, on alati väga suur. Uude sihtkohta jõudmine on minu jaoks midagi väga erakordset,» rääkis ta raadio Elmar saates «Ikigai».

Mõned aastad hiljem tundis Landsmann, et lisaks lennundusele on tal vaja veel ühte olulisse valdkonna oma energiat suunata. Sedapuhku langes valik loomade heaolu suunal. «Olen loomakaitsja olnud lapsest saati, kuid teadlikult hakkasin sellega tegelema ülikooli aastatel. Arvasin toona, et loomakaitsjaks olemine on vabatahtlik töö, sellega pole võimalik igapäevast elatist teenida ning see jääb tegevuse mõttes alati vaid hobi tasandile. Ühel hetkel sain aru, et need ülesanded nõuavad minult ööpäevaringset panustamist ning täiesti uut elustiili,» sõnas ta.

Naine kirjeldas, mida kardinaalne karjäärimuudatus tema ellu tõi. «Lennundustöös valdas sõna otseses mõttes suhtumine - pealpool pilvi paistab alati päike. Maha jäi palju toredaid kolleege, kellega suhtlen kuni tänaseni. Usun, et sain sealt isegi häid sõpru. Loomakaitse töö on aga täiesti teistsugune, on palju pisaraid ja valu…kuid tunnen, et siin on mu süda. See on õhk, mida ma hingan ja elu, kuidas ma elan,» avaldas ta.

«Mu abikaasa on kaitseväes ja lootis, et võttis endale rikka lennunduses töötava naise. Ta arvas, et tema saab lõbutseda ning naine teeb tööd. Läks aga teisiti. Mõnikord saabun töölt koju väsinud ja nõrgas seisundis - nendel päevadel, kui on juhtunud mõne loomaga midagi kurba. Mees küsib nendel hetkedel, et kas ma olen oma töövalikusi kka kindel. Siiani olen olnud sihikindel ja loodan, et leian jõudu ka edaspidi. Tunnen, et need loomad vajavad mind,» rääkis Landsmann.

Landsmanni vastutuse all on täna Tallinna piirkonna loomade heaolu. «Hoolitsen varjupaiga töö eest ja jälgin, et sealne elukeskkond oleks korras. Selles töös on palju muret, mis seal salata. Alati on ka selline võimalus, et sa täidad rahulikult ülesandeid ja otsustad mitte üksikasjadesse süveneda. Teisisõnu…lihtsalt võtad seda kui tööd ja ei keskendu. Minu jaoks on loomakaitsmine aga elustiil. Olen töö tõttu kaks korda läbi põlenud ja ka praegu käin ma psühhoteraapias - tahan end joonele tagasi saada,» märkis ta.