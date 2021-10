Intensiivraviõde kirjeldab tüüpilisi oma osakonna patsientide läbielamisi: uskuge, te ei taha seda tunda

«Olen korduvalt mõelnud, et kas päriselt tahab inimene tänavalt teada millest koosneb kõrgema etapi intensiivravi. Ma tegelikult sügavalt kahtlen. Ei ole oluline millisele diagnoosile keskendume, oluline on teadmine, et sellises olukorras on inimene oma ihu ja hingega teiste inimeste meelevallas ja sõltuvuses. Kui me ei usalda meedikuid, siis kuidas me saame me anda end nende kätesse?

Püüan nüüd võimalikult lihtsalt manada teile pilti tüüpilisest situatsioonist:

• Sa lamad voodis, ei liiguta. Sind liigutatakse 2-4 inimese (õde, hooldaja) füüsilise jõu abil vähemalt iga kahe tunni järel.

• Kõik kehavedelikud, mis sinust väljuvad, jooksevad kas mööda sinu keha sisse paigutatud torusid mööda välja või otse voodisse.

• Sind pestakse seal samas voodis, kus sa lamad. Ka kõige intiimsemaid kohti puhastab keegi teine, rääkimata hammaste pesemisest. Sa lamad voodis alasti. Sinu alt ja pealt vahetatakse voodipesu.

• Kuna sinu hingamise teedes on toru, mille külge on ühendatud masin, mis hingab sinu eest, siis see on fikseeritud ebamugavust tekitava paelagaümber sinu pea. Turvalisuse tagamiseks.

• Sa ei pruugi suuta köhatada, eritada röga. See imetakse vastava aparaadiga sinu suust ja hingamisteedest välja. See toimub ööpäevaringselt, vajaduspõhiselt.

• Sinu makku on viidud nina kaudu voolik, mille kaudu sind toidetakse.

• Sinu veresoonde on viidud üks, vahel ka mitu kateetrit, kuhu pidevalt lähevad ravimid.

• Sinu arterisse on viidud kanüül, mille kaudu on monitoril pidevalt näha sinu vererõhk.

• Sinu küljes on südame tööd jälgivad juhtmed.

• Sinu küljes on hingamise efektiivsust jälgiv andur.

• Sinu küljes võib olla veel olla üks sügavale veresoonde viidud kateeter, mille külge on ühendatud aparaat, mis asendab sinu neerude tööd.

• Lisaks veel kunstliku vereringe aparaat, mis on taaskord ühendatud sinuga veresoonde viidud kateetri abil, seda masinat on sul vaja kui oma kopsud enam ei suuda kehale hapnikku edastada

• Bioanalüütikud on ööpäevaringselt valmis sinu verest ja teistest eritistest analüüse tegema

• Radioloogiatehnikud on valmis erinevate aparatuuridega sinu sisemust uurima

• Füsioterapeudid annavad su kehale vajalikku koormust

• Puhastusteenindajad hoiavad su ümbruse puhtana

• Informaator suhtleb sinu lähedastega

• Proviisorid, farmatseudid aitavad sinu ravimskeemi kokku seada ja nii edasi.