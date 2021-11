NAISTEJUTUD ⟩ «Olen tõsises hädas töökiusamisega naisülemuse poolt.» Mis on töövägivald? Kuidas end aidata?

Varem usuti, et hirmu ja surve abil saab paremaid tulemusi. Ei hoolitud, et inimesed kannatavad - "äraaetud" töötajad saab ju välja vahetada. Tänaseks on teada, et hirmu ja pinge õhkkonnas ei suuda ükski töötaja võimetekohast tulemust teha. Vägivald läheb niisiis kalliks maksma nii inimlikus kui majandulikus mõttes.