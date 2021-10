View this post on Instagram

Võiks ju arvata, et inimene teab, kui ta endale midagi ninna pistnud on, kuid alati ei pruugi nii hästi minna. TikTokis on vaadatud üle kaheksa miljoni korra videot, kus noor ameeriklanna räägib, et urgitses ninast välja helme, mille lapsena arvas heaks sinna panna.