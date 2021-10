Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm sattus liiklusõnnetusse: aitäh, et ma jäin ellu!

Kaisa kommenteerib, et roller on katki, aga ise õnneks elus. Tema labajalal on põletusvillid, käsi- ja küünarvarrel nahk maas, põlv paistes ja vett täis. Selg ja ring on täis verevalumeid, aga kange naine nimetab neid pigem iluvigadeks. «Istun praegu jääkottidega kaetult, näis, mis sellest saab.»