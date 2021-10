Minul on unistuste pulmakleidile olnud alati kaks põhikriteeriumit – see peab olema maani ja see peab olema valge. Kui olin pisikene, siis proovisin sageli selga oma ema pulmakleiti ja kujutlesin, kuidas ka mina ühel päeval just selles samas kleidis abiellun. Aastad möödusid, kasvasin suuremaks ning mõistsin, et ema pulmakleit on ajale totaalselt jalgu jäänud. Teadsin, et pean saama omaenda kleidi. Sellise, mis ühtib just minu olemuse ja kehatüübiga.