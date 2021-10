Olivia Rodrigo avaldas, millise veidra kingituse tegi talle president Biden

Juulis aset leidnud külaskäigu ajal ei jätnud Rodrigo kasutamata võimalust teha koos presidendiga mõned pildid. Ühel pildil võis näha lauljanna silme ees nn piloodi päikeseprille, mille kandmine on teatavasti president Bideni üheks firmamärgiks. Kui Kimmel uuris, kas naine võttis Valgesse Majja kaasa oma päikeseprillid, siis selgitas too, et need olid kingikotis, mis Biden talle külaskäigu ajal andis.

«Ta andis mulle need, mõned M&M-id ja kingalusika, mis oli üsna veider,» avaldas naine. Kimmel ei suutnud esimese hooga oma kõrvu uskuda. «Ta tõesti andis sulle kingalusika?» küsis ta igaks juhuks üle. «Sellel on presidendi embleem peal. Ma räägin tõsiselt, see on minu majas!» kirjeldas laulja seepeale saadud kingitust.

Taolise kingituse tegemine andis Kimmelile muidugi võimaluse presidendi vanuse üle taaskord nalja visata. «Kui te kunagi arvasite, et Joe Biden on presidendiks liiga vana, siis nüüd teame, et ta on,» ironiseeris ta.