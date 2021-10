Astroloogilised seisud viitavad, et novembris on kõige keerulisem kuu keskpaik, kuid kuul on varuks ka meeldivaid uudiseid. Loe lähemalt, kuidas planeedid meid läbi novembri juhivad.

Sügise rahulikum pool sai nüüd läbi ning edasised seisud viitavad, et ees on küllaltki pingelisi aegu. Viimane täiskuu ja 23. oktroobril toimunud Kuu liikumine üle Põhjasõlme äratasid inimesi, et olla valmis eelseisvateks muutusteks.