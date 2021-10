Elektritõukeratturite sõidukultuurist meie linnapildis: turvalise sõidu ABC teie ees!

«Olen kahjuks märganud, et ohtlikke olukordi tuleb linnapildis ette väga tihti, lausa igapäevaselt. Sõidan ligikaudu viisteist kilomeetrit päevas, nädalavahetustel küll veidi vähem. Üks probleem on see, et väga tihti sõidetakse läbi pimedatest nurkadest ja seda väga suurel kiirusel. Teine teema – kõndijatest minnakse mööda väga lähedalt ja praktiliselt maksimaalsel kiirusel. Kui jalutaja peaks astuma kasvõi paarkümmend sentimeetrit vasakule või paremale, oleks kokkupõrge vältimatu. Lisaks sellele, tõukerataste peal sõidetakse kahekesi, mis pole ju samuti lubatud,» sõnas Opp.