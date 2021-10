Uus uuring lükkab ümber arvamuse, et naised on emotsionaalsemad ja neile ei tohiks vastutusrikkaid tööülesandeid usaldada. FOTO: Shutterstock

Pikka aega on valitsenud stereotüüpne mõtlemine, et mehed on ratsionaalsemad ja naised emotsionaalsemad. Michignani ülikooli teadlased on aga välja uurinud, et mehed on täpselt sama emotsionaalsed kui naisedki.