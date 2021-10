SÜDAMLIK ⟩ Küünetehnikute võistluse võitnud 14-aastane kasahh: teen seda oma halvatud venna jaoks

Mukhametkali märkis, et varem võis ta sellisest tiitlist vaid unistada. «Kaks viimast aastat minu teekonnast on olnud väga sündmusterohked. Palju oli õnnehetki võitudest meistrivõistlustel ja vähemalt sama palju pisaraid, sest tundus, et käed kasvavad valest kohast välja. Aga nüüd on mu ümber palju lahkeid inimesi, kes mind toetavad. Tänan teid kõiki. Annate mulle jõudu edasi minna ja veel rohkem areneda,» ütles kasahh.