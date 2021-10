Sotsiaalmeediast hoogu kogunud sisulooja Lauri Räpp: ma pole suunamudija, levitan vaid head sõna!

«Hetkel tegelen autogrammide kirjutamisega! See on uskumatu, kui palju on minu uut raamatut ette tellitud. Sedapuhku on tegemist luulekoguga, mis on ühtlasi eneseabi või ka enesearengu raamat. Esimese luuleteksti ma postitasin 2018 aasta augustis – seega, antud kogumiku sisu on paari aasta järjepidev töö,» sõnas Räpp.

Autori sõnul on raamatus erinevate emotsioonide najal kirjutatud tekste. «Need on kõnetanud mind erinevatel eluperioodidel. Ühte kindlat lemmikut ma aga välja tuua ei saa. Rõhutaksin aga eraldi pealkirja ideed….see on lihtsate asjade tähtsus. Selleks, et tähtsad asjad oleksid võimalikud lihtsad, tuleb mõista lihtsate asjade tähtsust. Siin on sõnade mängu, kuid see mõte kannab olulist pointi. Seda kõike tuleb eriti hinnata täna – me ju teame, mis meil hetkel ümberringi toimub,» märkis kirjanik.

Räpp usub, et uue raamatu juur asub tema isiklikul sotsiaalmeedia kanalil. «Kuigi ma ei pea ennast üldsegi luuletajaks, siis kogu minu luulelooming on tõe poolest seotud isikliku Instagrami kontoga. Samas, loon igapäevaselt ka teisi tekste. Kirjutamine on täna kaks kolmandikku minu põhitöö. Kuid ma pole kindlasti suunamudija. Teisisõnu, ma ei näita suunda, ei pane teise ettevõtte dresse selga ega pese videos šampooniga pead,» muigas ta.

«Mina levitan head sõna. Ma ei sildista ega tee kedagi maha. Räägin päris asjadest, päris inimeste keeles. Teen oma loomingus juttu asjadest, mis on kõigi meie elus igapäevaselt olemas. Kanalil on hetkel ligikaudu 16 000 jälgijat…kus kohast need inimesed tulevad? Mina usun, et mu sõnumid levivad iseenesest. Pole kunagi ostnud endale jälgijaid ega teinud mingit reklaami ega tarbijamänge,» sõnas mees.

Räpp kirjutab hetkel lastenäidendit, mis on välja mõeldud raamatukogu ainetel. Lisaks sellele, autoril küpseb koostöö ka eesti muusikutega. «Lastenäidendi sisu näeb ette, et raamatutegelased ärkavad ellu ja asjad lähevad natuke sassi - see on olnud mu pikaajaline unistus, et minu loodud tekst kõlab kusagil lava peal. Samas, mind väga huvitavad ka laulutekstid! Tänaseks on purgis kaks väga ägedat koostööd, mõlemad on seotud eesti tuntud muusikutega,» lisas ta.

«Mulle meeldib üks tore mõte, mis paljudele korda läheb. Igaüks on meist see, mida ta teistes näeb. Nähkem siis rohkem head enda ümber,» märkis Lauri Räpp raadio Elmar hommikuprogrammis.