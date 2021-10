Veenuse tagasituleku kaart näitab, mida kogeb inimene sel aastal armastuses, suhetes, naudingutes ja ka seoses oma väärtuste ja ressurssidega. See on üks astroloogiline viis, kuidas saada vihjed tulevaste võimaluste, aga ka probleemide kohta.

Vähemalt korra igal aastal jõuab transiitne Veenus tagasi täpselt samasse kohta, kus ta asus sinu sünnihetkel ning on märgitud sinu sünnikaardis. See on sinu isiklik Veenuse sünnipäev, mis alustab sinu jaoks uut tsüklit kõiges, mis seotud Veenusega - suhetes, naudingutes, ressursside loomises ja paigutamises, seltkondlikus elus, ilus ja glamuuris. Eelkõige kirjeldab see ikka seda, kuidas me kogeme värskes tsüklis armastust - anname ja saame armastust oma elus.