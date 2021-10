Mehhikos otsustas karu pulmapidu väisata. Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

TikTokis lööb laineid video, kus noor must karu tungib pulmapeole. Ehkki see asjaolu üksi on juba hämmastav, siis sõnatuks võtab ka pulmakülaliste reaktsioon.