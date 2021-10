INVESTEERI ENDASSE ⟩ Kuidas kriisi ajal tulusamat tööd leida

Tõhusad lisakoolitused on võimalus olla tööturul atraktiivsem. Eriala valides on kaval ning mõistlik jälgida tööturu nõudlust ning kaardistada enda jaoks olulised vajadused. Näiteks on üha enam hinnas kodus töötamist võimaldavad töökohad. Vähemalt sama tähtis on valida kool, mis tagab lubatud kvaliteedi, mitte ei piirdu vaid slaidide saatmisega.

Uurime natuke mis koolitusmaastikul toimub ja mis eriala tasuks valida, kui on huvi keskmisest kõrgema teenistuse ning stabiilse töö järele. Samuti aitame välja selgitada mida koolitajat valides tähele panna.

Väga populaarseks erialavalikuks on turundus. See on väga laiahaardeline, andes hea ülevaate ärimaailma hetkeseisust ning õpetab parema momendi saabumise asemel tegutsema ja ise protsesse juhtima.

MOST Ärikooli PR- ja turundusjuht Erki Tammleht möönab, et koos koroonarevolutsiooniga, nagu ta ise seda nimetab on tekkinud nõudlus digitaalse turunduse vallas tegutsevate spetsialistide järele. Praktiseeriva turundajana oskab ta silmade särama panemise kunsti peensusteni, alustades kohe oma eriala kiitmisest. Näiteks on palganumbrid väga motiveerivad. Statistikaameti andmetel küündib turunduse tipptegijate kuu sissetulek 8000 euro piirini ja üle selle, keskmine sektori palk on 2400 eurot.

Palk võib olla hea, aga selleks peab loomulikult aega ja vaeva panustama, tasulistel koolitustel ka raha. Tammleht toobki välja lisanüansi, et seetõttu pakuvad nad enda koolis kõigepealt pooletunnist konsultatsiooni, et karjäärijuhi abil kõik eeldused ja eelistused välja selgitada. «Samas ei tasu liialt üle mõelda. Meie koolitused sobivad täiendama pea kõikide erialade inimesi, andes mõnikord tõuke ettevõtlusega alustamiseks, vabakutseliseks hakkamiseks või avastada endas peidus olev potensiaal,» selgitab Erki.

Tammleht jagab lahkelt mõned näpunäited, kuidas endale sobiv koolitaja leida.

Tee enda jaoks kõige kasulikum otsus. Kui midagi pakutakse tasuta, tasub meeles pidada, et tasuta lõunaid ei ole. Enamasti on need vaid sissejuhatus, et edasi tasulise koolitusega jätkata.



Kas koolitaja piirdub vaid koolitusega või sisaldab see ka praktikat ja tuge edasisel töö leidmisel? Kuival maal ujuma ei õpita, seega on praktika väga oluline. Most ärikool aitab leida praktikakoha ja paljud lõpetajad jäävadki sinna tööle.



Kas su soovid õpitava osas on reaalsed? Kui soovid kodus töötada, siis tootvad ametid seda ei toeta. Samas turundus on siingi heaks näiteks, olles asukohast sõltumatu. Piisab arvutist ja internetiühendusest, pole vaja isegi kodus olla.



Eelista koolitajaid, kes ise ka praktiseerivad.



Paindlikkus. Kui oled digimaailmaga juba varem sinasõprust teinud ja soovid vaid mõne õpimooduliga ennast täiendada, siis kas kool võimaldab seda?



Finantseerimise võimalused. Kas saab maksta osade kaupa väljaminekut hajutades? Kas on võimalik, et tööandja tasub koolituskulud? Kas saab kasutada Eesti Töötukassa finantseeringut? Tammlehe sõnul on nad Töötukassa koolituskaardi partnerid mille «Tööta ja õpi» programmi abil saab mugavalt ümber kvalifitseeruda.