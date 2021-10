Paistab, et üks omadus, mida sodiaagimärk inimese juures tõesti päris oluliselt modifitseerib, on tema enesekindlus ja sisemine usk iseendasse. Tavaliselt need, kes tunnetavad iseenda piire tugevamini, omavad ka suuremat kindlust ning need, kes on väga tundlikud ja teiste mõjutustele rohkem avatud, võivad vaevelda ebakindluses. Järgmised kolm sodiaagimärki on sisemiselt väga tugevad ning teavad tavaliselt alati, kes nad on ning mis on nende väärtus.