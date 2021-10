Merle Liivak-Praks: kuidas koolivaheajal stressitaset maas hoida?

«Käes on vaheaeg ja minu tänane hommik on küll erakordselt rahulik - nimelt, ma olen üksi! Abikaasa läks koos lastega maale vaheaega veetma ning mina keskendun hetkel oma tööasjadele,» sõnas Merle Liivak-Praks.

Pereema jagas soovitusi, millega lapsi koolivaheajal rõõmustada. «Mina näen, et lastel on kõige suurem puudus vabast suhtlemisest ja mängust...eriti siis, kui kõigil on tavapärastel koolipäevadel suurem ja pingelisem tempo peal. Kui lapsed on seotud mingu kogukonnaga, siis vaheajal võiks vanemad mõelda selle peale, kuidas lapsed saaksid samas kogukonnas ka koos mängida,» rääkis ta.

«Me ju teame, et pinged on praegusel ajal kõrgel. Vanematel on laste puhul seda raske muidugi hinnata...stress on vahel ju selline nähtamatu või varjatud. Siis ongi hea natukene teoreetilisemalt mõelda, et mis mu last toetada võiks. Ja sellele teemale peale vaadata nii täna kui ka pikemas perspektiivis. Ikka ühe eesmärgi nimel - et lapsed oleksid terved ja saaksid rõõmsalt areneda,» avaldas ta.

Liivak-Praks tegi juttu ühest toredast ideest, millest sai inspiratsiooni Islandi elanikult. «Ta rääkis lahedast traditsioonist, mis on ilmselt nüüd piirangute ajal keerulisem teostada. Islandi peredel on komme, et peale kooli saavad klassi lapsed omavahel koos mängida. Peredel on kogukondlik kokkulepe, et kui laps toob koolikaaslased koju, siis mitte kedagi ukse taha ei jäeta. Vanemad on alati valmis kogu kampa oma kodudes vastu võtma, neile võileibu tegema ning lasta neil rahulikult mängida,» rääkis naine.

«Põhiline oht on täna see, et lapsed kaovad arvutitesse ära. Kui vanematel on töö, siis elektroonilised seadmed on suurepärased lapsehoidjad. Minu jaoks on kõige suurem küsimus: kuidas elada nii, et elu läheks edasi? Nii, et kõik terviseriskid on hinnatud,» mõtiskles kolme lapse ema.

Liivak-Praks märkis, et piirangute ajal on kõige põnevam viis kodus aega veeta läbi toidu valmistamise. «Toitu on ju vaja nagunii teha. Kui näiteks ka isa saab lastega kokata, on emal hea rahulik olla. Hea oleks teha selliseid koduseid tegevusi, mida peaks nagunii ära tegema. Kuid koos lastega tehes tuleks seda teha veidi mängulisemalt. Oluline, et nad tunneksid ennast kaasatult,» lisas ta.

«Üldiselt on nii, et laste kaasamine on alati hea võti. See võtab ka jonni vähemaks. Neil pole enam igav! Selge on see, et lapsevanemana pole sul aega, et nendega kogu aeg mängida. Kui sa püüad nutikalt läbi suruda kodust agendat, siis see on kasulik igati pidi, nii suurtele kui ka väikestele. Teeme asju ja koos lastega,» rääkis ta.

Liivak-Praks lisas, et on pimedatel õhtutel ette võtnud ka peresiseseid filmiõhtuid. «Seda nüüd eriti sellisel ajal, mil teiste peredega väga kokku ei puutu. On suur vahe, kas jätta laps omapead multikate hoida või siis vaadata vahvat filmi kogu perega koos! See kogemus annab lapsele emotsionaalselt palju ning ta saab filmist ka hoopis teisiti aru - see on sisukas ning nautimisväärne filmi vaatamine,» lisas ta.

«Eks vaheajal on lapsevanematel väljakutse suur. Tööd tuleb ju jätkata. Kuidas sa töötad ja samal ajal oma laste aega sisustad? See on ka koht, millele võiksime suuremas plaanis rohkem mõelda ehk kuidas saaksime oma tegevusi vähendada? Seda nii täiskasvanu kui ka lapse elus. Koosolemise aega peab teadlikult juurde tekitama, see aitab ka stressi maas hoida,» sõnas Merle Liivak-Praks raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».