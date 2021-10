Räppar Reketi uus singel «Eikellegi Ma» viib kuulaja keskkonnateadlikkuse radadele: tõde on kuulaja kõrvades

«Meil on väga hea meel, et keskkonnateemad on ühiskonnas aina olulisemad. Veelgi toredam on see, et antud fookus jõuab ka eesti muusikute loomingusse. Tore, et räppar Reket on leidnud tähtsa sõnumi edasiandmiseks nii ägeda ja omanäolise viisi,» rõõmustas asekantsler.

Klaas avaldas, et tema hinnangul on eestlased järjest enam keskkonnateadlikumad. «Inimesed sõidavad rohkem jalgrattaga ning armastavad ise köögivilju kasvatada. Kliimateemad on küll natuke keerulisemad. Tavaliselt puudutame neid küsimusi seoses energia tootmisega – näiteks selle raames, et me peaks kasutama rohkem rohelist energiat. Kuid seda kõike tuleb näha palju laiemalt,» rääkis ta.

«Meie keskkonnale on hea, kui linnades sõidavad inimesed ühistranspordiga või jalgratastega, see on keskkonnasõbralik käitumine. Tore oleks ka see, kui kõiki linnaalasid ei kaeta asfaldiga – me vajame rohkem rohelust enda ümber. Iga väike samm on see, mis saab suurt pilti mõjutama,» sõnas ministeeriumi esindaja.

Klaas tõi välja, et me kõik saame oma igapäevaelus keskkonnasõbralikke samme ette võtta. «Iga väike tegu ju loeb. Esiteks, me kõik võiksime tarbida just nii palju kui me tegelikult ja päriselt vajame. Pole mõtet osta poest rohkem kui suudame ise ja oma pere tarbeks ära kasutada. Alustada võiks sellest, et mõelda läbi, mida endale ostame. Teame, igal aastal visatakse Eesti kodumajapidamistes ära mitmekümne miljoni euro väärtuses toitu. Meil on riiete kogumise kastid, kuid keskmine eurooplane viskab aastas prügikonteinerisse 15 kilo rõivaid,» sõnas ta.

«Kui vaja kuhugi sõita, tasub läbi mõelda, kas on vaja oma autoga minna – äkki saab jagada sõidukit koos sõbraga, ühistranspordiga liigelda või siis üldse jalgsi või rattaga minna. Kõik need otsused annavad panuse. Kui me kõik need väiksed panused suureks kokku liidame, siis lõpuks on see mõju ju väga suur,» tunnistas asekantsler.

Uus Reketi loo «Eikellegi Ma» video näitab kaunist ning puhast Eestimaad, kuid laulu alatoon on nukker. «Need sõnad on tegelikult mitmetähenduslikud. Jääb mulje, et laul räägib kahe inimese vahelisest suhtest. Laulu kuulates tekib küsimus, et kas me tahame olla suhtes, kus me kogeme halba käitumist. Kui aga kanname selle mõtte üle inimeste ja planeedi vahelisele suhtele…siis tekib samuti küsimus: kas käitume oma loodusega hästi? Kui me kedagi või midagi oma elus armastame, siis peaksime seda suhet hoidma ning kaitsma. Reketi video on filmitud looduskaunis Eestimaa paigas – näitamaks ilu, mis meid ümbritseb. Me peaksime tegema kõik, et seda ilu hoida. Olema uhked selle üle, kus me elame. Meid ümbritseb imeline loodus, saame metsas marju korjata ning ilusates rahvusparkides ringi matkata…hoiame siis seda ilu hästi,» rääkis Kristi Klaas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».