Inimese Disaini süsteem näitab ära, milline osa inimese olemusest väljendub naiselikus või mehelikus võtmes. See aitab mõista, miks me teatud olukordades kindlal viisil käitumine ja millised on meie vajadused, et funktsioneeriksime optimaalselt iseendana. Põnevat avastamist!