‘Disrespectful’ daughter slammed for posting sexy selfie from her dad’s funeral https://t.co/iTIP6ui0fw

Redditi foorumisse on jõudnud ühe neiu seksikalt poseeritud pilt. Tähelepanu vääriv selle juures on see, et foto on tehtud tütarlapse isa matustel kirstu ja isa surnukeha kõrval.