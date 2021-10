SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal testib meie reaalsustaju

Soovitused nädalaks

Kuid Ülempreestri kaardil on veel üks võimalik tõlgendamise viis. Kaardil on näha kaks inimest, kes on näoga preestri poole pöördunud. Niisiis on kaart ka sümboliks, et su kõrval on keegi, kellega sa jagad maailmavaadet, vaatad temaga ühes suunas. Ning see võib olla ka abieluliidule viitav kaart. Niisiis tasub sel nädalal mõelda, mis on su elus need reeglid, mida järgima pead. Miks need sulle ei meeldi? Kuid miks nad on ehk hoopis head ja toetavad? Leia jõud selles, kui pead teinekord alluma – piirangutes peitub ka teatav jõud.