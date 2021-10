Veemärgid on Vähk, Skorpion ja Kalad. FOTO: Pexels

Suhe vee-elemendi esindajaga toob kaasa külluslikult emotsioone ja palju muud, mis on omane just veemärgile. Kui sina või su partner on üks nendest või sa väärtustad selliseid omadusi, tasub tutvuda veemärgi tähendusega suhtes.