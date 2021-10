Katri Kats ja Juhani Särglep akude laadimisest: nädalavahetused on vaid oma pere jaoks!

«Oleme Bali saarel ja kliima on siin väga mõnus. Täpselt selline nagu meile meeldib - päike paistab, vahepeal sajab vihma, öösiti on pigem tuuline,» sõnas Särglep, kes intervjuu eel oli Bali rannaliival päikeseloojangut nautimas.

Paarike seikles nädalavahetusel Bali saarel ringi ning autosõidu ajal läksid nende mõtted kodumaisele suvele. «Sõitsime saare põhjaosa poole. Lasime mägedes autoaknad alla ning nautisime karget ning jahedat õhku...see oli nii mõnus! Samal ajal meenutasime Eestimaa suve. Eestis on õhuvärskust ikka nii palju, Balil kisub aegajalt väga umbseks. Kuumus on siin kuidagi teistsugune,» lisas Palm raadio Elmarile antud intervjuus.

Palm lisas, et viibis viimati Eestis tänavu suvel. «Olin Eestis kaks kuud. Külastasin oma perekonda. Juhani jäi aga erinevate olude tõttu Balile toimetama,» avaldas ta.

Särglep rääkis, et Eestile mõeldes igatseb ta kõige rohkem kodumaa suve. «Mulle väga meeldivad Eestimaa suvekuud...just seetõttu, et päike praktiliselt looja ei lähegi. Naudin valgeid öid! Kui Katri suvel Eestis oli, siis kuulsin temalt iga päev, et ilm on väga ilus ning soe. Võiksin siinkohal lisada, et Eestis oli tänavu suvel palavam kui Balil - mina käisin sel ajal teisel pool maakera pikkade riietega,» muigas mees.

Palm ja Särglep võtsid endale hiljuti lemmiklooma ning vaba aeg kulub uue pereliikme seltsis. Noored soovivad puhkepäevadel teadlikult endale kvaliteetaega leida ja igal võimalikul momendil on koerake nendega kaasas. «Võtsime endale lubaduse, et nädalavahetustel lülitame end välja ja proovime avastada kohti, kus varem pole käinud. Argipäevadel on palju sagimist, ringitoimetamist ning asjaajamist - seetõttu on vajalik puhkepäevadel akusid laadida,» sõnas Palm.

Katri Kats ja FOTO: Juhani Särglep

«Nii võtsimegi sel nädalavahetusel ette neljatunnise autosõidu Bali saare põhjarannikule. Tee kulges üle mägede! Siin on selline tore koht nagu Sumberkima Hill. Džungli sees on hotell ja seda paika tulimegi avastama. Ka oma koera võtsime kaasa,» lisas Palm.

Särglep avaldas, et Bali saarele kolimine on kaasa toonud meeleolu, mille kohaselt justkui iga päev on nädalavahetus. «Eriti tundsime seda siis kui Balile kolisime. Iga päev oli sarnane - päike paistis ja tegime seda, mis meile meeldis. Kuid viimase poole aasta jooksul oleme hakanud reaalselt tööd tegema. Käime esmaspäevast reedeni kontoris ning nädalavahetused on vaid pere jaoks. Võtame aja maha, seikleme ning reisime,» rääkis ta.

«Siinkohal tahaks tervitused saata kõikidele koeraomanikele. Nüüd näeme seda ka ise kui tore on ringi seigelda oma koeraga - sa vaatad, kuidas ta teeb oma esimesi samme, õpib rannas ujuma, sööb liiva, teeb pahandust. See kõik on nii äge! Meil on emane kuldne retriiver, ta nimi on Nala,» lisas Särglep.