Päike on sisenenud Skorpioni, nii et üldine fookus pöördub nüüd üha rohkem tõsistele transformatsioonidele ning sügavatele tunnetele ja kogemustele. Oleme sisenenud hingedeaega. Loe edasi, et teada saada, milliseid kosmilisi mõjutusi kannab endas algav nädal!