NAISTEJUTUD ⟩ Dagmar paljastab oma suurimad seksisaladused

Naistejuttude senised 210 saadet on avanud Dagmari elukogemusi, vaateid ja sekspositiivseid hoiakuid. Ometi on kaval ja kogenud ajakirjanik saatejuhi rollis alati viinud vestluse sinna kuhu talle endale sobib. Mitmetele küsimustele pole me siiani vasuteseid saanud, aga saame täna.