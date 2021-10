36-aastane ja 155 kilo kaaluv modell postitas pildi- ja videoseeria, milles ta poseerib nappides mustades bikiinides. Kuulsuse fotoseeria on tehtud basseinis ja kaadreid on erinevates meelastes poosides.

«Ma postitan selliseid fotosid, et ühiskond ei pööraks paksudele inimestele tähelepanu. Ülekaalulised on osa meist kõigist ja me elame sama ilusat ja keerulist elu nagu kõik teised,» kommenteerisHoliday. «Lõpetage oma häbelikkus, võite elada mis tahes elu, olenemata teie kehakaalust ja välimusest.»