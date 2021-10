Modell paljastab Victoria's Secreti eluohtlikud töötingimused

Victoria's Secreti endine modell Erin Heatherton paljastas ajakirjale People, et pealtnäha glamuurses ettevõttes valitsevad eluohtlikud töötingimused.

Modell, kes oli brändi «ingel» aastatel 2010–2013, tunnistas, et konflikt juhtkonnaga sai alguse ajal, kui ta võttis vanusest tingitud muutuste tõttu mitu kilo juurde. Tüdruk rääkis, et võttis vallandamise hirmus kasutusele äärmuslikud meetmed, et kaalu kaotada.