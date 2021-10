Laulja Ed Sheeran haigestus koroonaviirusesse

Artisti sõnul andis ta positiivse COVID-19 testi ning on nüüd sunnitud isolatsioonis olema ja järgima valitsuse juhiseid. Sheeran lubas, et proovib plaanitud intervjuud ja kontserdid teha otse kodust. «Vabandan kõigi ees, kellele see ebamugavusi tekitab. Olge kõik terved ja hoitud,» lisas laulja.