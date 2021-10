Eile alguse saanud heategevusaktsioon: plaan on meeles pidada kõikide Eesti haiglate töötajaid

«Mul oli hea meel, et ma silmi ei värvinud, see oleks kõik laiali läinud,» kirjeldas Kerli õnnelikult. «Need tänulikud näoilmed ja rõõmupisarad, mida nägin, läksid väga sügavale hinge. Soe sära silmis ja imestus, ma ajasin rääkides lausa sõnu sassi, see oli nii liigutav.»

«Plaanis on meeles pidada kõikide Eesti haiglate töötajaid, kõik teevad väga tänuväärset tööd ning väärivad kasvõi piskuga meelespidamist. Ja teadmist, et neid hinnatakse väga kõrgelt,» rääkis Kerli. «See, et alustasime suurematest linnadest ei tähenda, et kedagi vähem väärtustaksime.»