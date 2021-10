PALVE VAKTSIINIVASTASTELE ⟩ Restoranipidaja Gerli Rosenfeld-Aavik: pole vaja seistes vabadust leinata, tulge meile appi!

Me istume Gerli hubases restoranis Lucca, mis on headel aegadel alati inimesi täis, aga praegu valitseb siin rõõmutu tühjus. «Ma tunnen, et nüüd on vireletud juba küll, minu empaatia hakkab kahjuks otsakorrale saama. Äkki minu lugu paneb kedagi järele mõtlema ja vaktsiinivastased mõistavad, et praegu pole koht kuskil seismas käia ja vabadust leinata. Me oleme vabad, meie eest ei ole vaja seista! Palun, kaitske hoopis ennast, enda lähedasi ja meie ühiskonda. Me ei saa kõike teie eest ära teha, nüüd on teie kord.» Ta rõhutab mitu korda, et piirangud pole ju kehtestatud vaktsiinivastaste kiusamiseks vaid nende kaitseks, et nad ei lõpetaks hingamisaparaadi all, mida paraku statistika näitab.

Põletavad murekohad, millega igapäevaselt rinda pista. Poolteist aastat järjest.

Gerli räägib uskumatu loo, kuidas umbes 50-aastane härrasmees püüdis restorani tulla koroonatõendiga, mis oli väljastatud 1995. aastal sündinud noormehele. Ja see ei olnud kahjuks harv erand, selliseid näiteid on tal tuua igast päevast ja rohkem kui üks. Lisaks need, kes tulevad üldse ilma tõendita ning keelduvad ka kiirtesti tegemisest. «Tead, ma armastan inimestega suhtlemist, aga korra olen küll ukse peal veidi nähvanud. Klient kaebas, et tahaks süüa küll, aga test on kallis. Vot temale ütlesin küll vastu, et vaktsiin on ju tasuta.»

Lucca teenindajad küsivad uksel nii koroonatõendit kui isikuttõendavat dokumenti. «Ma väga ootan, et Terviseameti kontroll ka meile tuleks. Tõenditega on meil kõik korras, aga mul on neile oi kui palju küsimusi ja ettepanekuid ette valmistatud,» naerab Gerli. Kohe aga tõmbub tagasi tõsiseks, sest tunnistab, et kuigi nad kontrollivad kõiki, on väike hirm ikka nahas, et äkki on keegi ununenud, siis tuleb kontroll ja ikka jääb restoran süüdi. Pluss ajakulu, mis kliendi dokumente kontrollimisele kulub, on väga suur. «Kui tuleb suurem seltskond inimesi korraga, ongi kohe ummik ukse juures.»

Naeratavate silmadega Gerli näeb välja habras, aga seesmiselt on ta tõeliselt südika hingega iseenda ning oma tööpere eest seisev lõviema. Ja ta ei taha kurta, kui raske on kriisi ajal ühe restoraniga vee peal püsida, vaid tal on selge nägemus, kuidas saaks nii, et ühiskond jälle normaalselt ning ühtselt toimida saaks.