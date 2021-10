SODIAAGISALADUSED ⟩ Kuidas näitab sodiaagimärk, kas keegi on hinges murtud?

Vahel võib sodiaagimärk aidata mõista inimese kohta midagi väga olulist - nimelt, kas teda vaevab sisemiselt mingi suur mure või kurbus, mida ta hoiab salajas. Iga sodiaagimärgi puhul on omad ohumärgid, mis viitavad, et midagi on temaga korrast ära.