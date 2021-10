Lahkuminekud on alati valusad ega juhtu kunagi põhjuseta. Kuid neid põhjuseid me ei kuule. Priit Kuuse ja Heidit Kaio lahutuse põhjuste kohal püsib tänaseni tihe saladuseloor. Heidit räägib kõik südamelt ära ainsas pikas intervjuus Postimehe.



Lahutuse asjaosalised märgivad midagi ebamäärast sõpradeks jäämisest. Kuid kõik me teame – inimesed, kelle vahel on soojad suhted, lahku ei lähe! «Lahutus võib minna nii, et ümberringi on põletatud maa ja inimesed on aastateks sandistatud,» ütleb Heidit Kaio tõsiselt. Tema otsustas teha nii, nagu tavaliselt keegi ei tee – kõik ausalt ära rääkida. Ühe suhte lõppemise kondikava pole kunagi varem sellise avameelsusega lauale pandud.​

Kui inimesed lähevad lahku, ei taha nad tavaliselt midagi rääkida, miks teie otsustasite rääkida ja lausa raamatu kirjutada?

Mulle osutus see kuidagi teraapiliseks. Olen sedasorti inimene, kellele meeldib tohutult analüüsida, mul endal oli vaja seda protsessi niivõrd intensiivselt läbi käia. Ja siis mulle tundus, et olen nii pika tee läbi käinud, et selle võiks ka kirja panna.

Aga samas on see väga isiklik lugu. Ja igas lahkuminekus on kaks poolt. Kujutan ette, et kohe kui kirjutama hakkasite, küsisite Wenna (Priit Kuuse) käest, kas talle see sobib?

Absoluutselt. Kirjutasin kaks esimest peatükki. Üks neist on keskeakriisist, see oli siis lugu meie lahutuse algusest ja põhjustest. Wend ütles, et ega ta nüüd ülemäära rõõmus ei ole, aga kui sul seda vaja on, siis olgu peale – tee.

Kas teie suhte lõhkus Wenna meeletu armumine?