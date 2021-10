ŠOKK ⟩ Modell: mul kästi alaealisena seksida ja kokaiini teha, et kaalust alla saada

29-aastane Austraalia modell Bridget Malcolm selgitas, et moetööstuse naistöötajad on sunnitud järgima rangeid kehaparameetreid. Sellega seoses pidas ta regulaarselt dieete ja koges pidevat näljatunnet. «Ma ainult treenisin ja magasin. Olin kogu aeg nii näljane. Sõltusin rahustitest, et öö üle elada,» rääkis naine.

Malcolm rõhutas, et elas sarnases režiimis kolm kuud. Enda sõnul ei söönud ta midagi peale proteiinikokteilide ja aurutatud köögiviljade. Pärast 2016. aastal moeüritusel esinemist mõistis ta, et selline elustiil pole jätkusuutlik ja see on tekitanud talle tõsiseid terviseprobleeme.