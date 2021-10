GALERII ⟩ TFW kõige stiilsemad külalised. Parimate seas palju mehi ja kauneid paare!

Ja tuppa astus puhas muinasjutt! Katrin Pihela medaljonidega kleit võlus hingetuks isegi palju näinud TFW moepubliku. Kleit, mida on maailmas üks ja ainus, on Pihela enda looming ja valminud Iris Janvieriga koostöös sündinud kollektsioonis Ma Cherie. Priit Pihela on elegantse vabaduse musternäidis - Janiveri pintsak, distressed teksa, kaameli karva polo ja konjaki karva king. No paremini lihtsalt enam ei saa! FOTO: Erlend Staub