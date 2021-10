«Minu jaoks ei ole esimesed kohtingud põnevad; need on lihtsalt ebamugavad ja närvesöövad.

Olen proovinud absoluutselt kõike, et muuta oma suhtumist kohtingutesse. Lähen esimesele kohtingule suure entusiasmiga, kuid kõik lõppeb ikka vanaviisi. Ma tõesti tahan elukaaslast leida, kuid vihkan kohtingutel käimist nii palju, et olen hakanud lausa googeldama: «Kas korraldatud abielu on minu jaoks?».