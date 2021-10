Vii oma koer trenni! Saue linnas avati moodne ja mitmekülgne treeninghall

«Oleme koertele mõeldud treeninghalli avamist planeerinud juba pikemat aega. Aktiivsemalt alustasime ettevalmistusi aga eelmisel aastal. See, et me just Saue linna asukohaks valisime, oli kenasti süllekukkunud võimalus,» rääkis Mändsalu.

Keskuse esindaja andis ülevaate, milliseid treeningvõimalusi uus koht lemmikloomadele pakub. «See hall on suunatud peamiselt spordile. Samas saab seal teha kõike. Võite näiteks tulla oma koeraga kvaliteetaega veetma või siis ette võtta korralikuma treeningu. Eestis on päris populaarsed valdkonnad agility ning rallikuulekus - need on ka meie kaks põhisuunda,» sõnas ta.

«Oleme ka välja tulnud kahe veidi teistsuguse treeninguga. Üks on ettevalmistav kursus. Teine kursus on aga mõeldud lapsele ning koerale - ja seda kursust saab võtta isegi siis, kui endal lemmiklooma kodus pole,» rääkis Mändsalu.

Keskuse juht lisas, et kohapeal eelistatakse personaalsust ja seetõttu palutakse, et treeningaeg eelnevalt külastajate poolt registreeritakse. «Seda saab teha meie kodulehel. Me võtame vastu kõiki koeri, alates kutsikatest kuni suuremate koerteni. Pakume erinevaid treeninguid ja tulla võib iga koeraga. Soovitame erinevaid treenereid ja treeninguid ning vajadusel suuname edasi. Kindlasti anname koeraomanikele head ja kasulikku nõu,» täpsustas ta.

«Piisava tahte ja huvi korral saab koolitada kõiki koeri. Endal peab olema lihtsalt palju püsivust. Meie kooli kohta leiab lisainfot sotsiaalmeedia kanalil ning vajadusel võib ka helistada,» rääkis Gerda Mändsalu raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».