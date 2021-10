Varro Vooglaid ja Helena Vooglaid on olnud abielus palju aastaid ning toonud ilmavalgele kaheksa last, mis on tänapäeval väga harukordne. Mida näitab selle viljaka paari kohti aga astroloogia? Teeme sünastriat ehk võrdleme nende sünnikaarte, et tuvastada, kuidas partnerid teineteisele mõjuvad.