VIDEO ⟩ Hiigelbeebide ema: paljud arvavad, et olen kaksikuid filtritega suurendanud

Laste ema Alexis LaRue hakkas oma kaksiktütardest Camilast ja Elenast TikTokki videoid postitama tänavu märtsis, mil nad sündisid. Fännidele ei jäänud märkamata, et beebid kasvasid mühinal. Praeguseks seitsmekuused põngerjad kaaluvad kumbki ligi kümme kilo ja on oma vanuse kohta ka väga pikad.

«Kogu perele on see täiesti sürreaalne kogemus, et meie videod nii populaarseks said. Me poleks seda eales oodata osanud,» ütles LaRue väljaandele Fox News. Nende TikToki konto @themeijafamily on kogunud beebide sünnist alates üle 700 000 jälgija.