Kurgid purki Värska veega?! Kui sul on veelgi toredaid nippe, jaga neid ka teistega!

«Teen selle aktsiooni raames koostööd Värska vee tootjaga. Eestlaste poolt armastatud karastusjook jõudis meie turule ligikaudu 50 aastat tagasi. On tore koguda lugusid selle protsessi algusaegade kohta. Eesmärk pole mitte ainult täiendada ettevõtte arhiivi. Plaan on avaldada ka juubeliraamat, mis tähistab 50 aasta möödumist esimese Värska vee villimisest,» sõnas Itse raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Itse kirjeldas, millist infot ta tänase hetke seisuga kogunud on. «Teame näiteks seda, et esimeseks vormiriietuseks oli kollektiivil kummikud ja kilemantlid – töökeskkond oli tol ajal väga märg. Tänapäeval on olukord mõistagi muutunud. Ettevõttes on pika tööstaažiga inimesi, kes mäletavad algusaastate töökohustusi – nii mõnegi jaoks on olnud esimeseks ülesandeks taaravagunite laadimine. Näiteks Valgevenesse saadeti vett ja taara tuli sealt tagasi – see kõik eeldas, et laadimised pidid töötajad käsitsi tegema,» lisas ta.

«Oli periood, mil Värska kooli võimlas oli kosutav mineraalvesi õpilastele tasuta saadaval ning soovikorral said lapsed peale kehalise kasvatuse tundi end sellega turgutada,» märkis kirjanik.

Itse lisas, et ta tunneb rõõmu raamatu protsessi juures olemisest. «Ootan põnevusega uusi lugusid ja loodan, et saame teada väga erinevaid aspekte. Ilmselt nooremale generatsioonile meeldiks lugeda meenutusi, mis on pärit aastakümnete tagusest perioodist. Samas teame, et Värska vett kasutatakse ka koduses majapidamises. Oleme kuulnud, et sellega tehakse isegi kurke sisse. Kel vähegi on jagada põnevaid retsepte ja kasulikke nippe - andke meile julgelt teada,» märkis ta.

«Oleme tänulikud igasuguste meenutuskildude eest. Isegi näiteks, kui teie jutt mahub vaid kolmele reale…saatke ikkagi! Ootame teie kirju väga ja suur aitäh nendele, kes on juba meile oma mõtted kirja pannud. Need, kes tahavad oma lugu jagada, kuid ei soovi oma nime raamatusse, siis andke meile ka sellest teada,» rääkis Itse.

Värska vee lugude kogumise aktsiooni kohta leiab lisainfot ettevõtte Facebooki kontolt ning ametlikult veebilehelt. «Jutte ning mõistagi ka fotosid ootame oktoobrikuu lõpuni. See peaks olema piisav aeg, et seda teemat ka perekeskis arutada. Samas annab ajapiirang aimduse, et aega pole ka ülearu. Kes kirjutada ei soovi aga siiski väga tahaks oma lugu jagada, võib helistada ettevõtte esindajale Kristinile. Tema number on 53 481493,» sõnas Itse.

«Tahame lähikuude jooksul käsikirja valmis saada ning seejärel asume fotomaterjali selekteerima. Aastaks 2023 peaks lugusid koondav raamat kenasti kaante vahele saama. Meie soov on see, et raamatus pole esikohal vaid numbrid ning aastaaruanded. Ootame, et kaante vahele jõuaks palju inimlikkust ja südamlikke lugusid,“ rääkis Birgit Itse raadio Elmar hommikuprogrammis.