Konisid koristav Tartu taadu: Kui tahad, et midagi paremaks muutuks, alusta iseendast

Eestis on käimas kampaania «Meri algab siit», mis palub inimestel sigaretiotsi mitte maha ega sademevee kaevudesse visata, kaitsmaks meie Läänemere, jõgede ja järvede tervist. 2020. aasta Maailmakoristuspäeval korjasid 7500 eestlast kokku 750 000 suitsukoni. Aga kahjuks leidub endiselt inimesi, kes põlenud sigaretiotsad maha viskavad.

Sotsiaalmeedia postituse autor Karl Gustav kohtus ühel Tartu ülekäigurajal vanahärraga, kes ootas rohelist foorituld. Käes oli tal kotitäis tänavalt kokku korjatud konisid. Karl Gustav tänas vanemat meest, et ta märkab ja vabatahtlikult teiste tekitatud prügi koristab. Mehed jäid omavahel rääkima ja teed ületades ütles elukogenud härrasmees: «Vaata, mu küllaltki pikk elu on õpetanud kindlasti kohe ühte asja: kui sa tahad, et siin maailmas midagigi muutuks paremuse poole, siis küsi endalt - mida mina ise olen selle jaoks ära teinud? Kui sa jääd ainult teistele lootma, siis sa oled lihtsalt üks rumal inimene.»